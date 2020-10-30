Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

«Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.

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Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», – написал Хабиб инстаграме и прикрепил текст к коллажу с Макроном.

Такая реакция бойца вызвана последними событиями во Франции. Президент этой страны Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммада. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов закончил карьеру в MMA с непобедимым рекордом – 29-0.

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