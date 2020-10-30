30 октября Хабиб Нурмагомедов отметился скандальным обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите. Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», – написал Хабиб в инстаграме.

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Eurosport собрал реакцию общества на заявление Нурмагомедова, которая, естественно, оказалась очень бурной.

«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» – прокомментировала слова Хабиба Ксения Собчак.

«Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», – написал в твиттере Василий Уткин.

«Как мусульманин, конечно, я поддерживаю не только Хабиба, а весь мусульманский мир. Нельзя на чувствах верующих играть, и свобода слова не должна затрагивать чувства верующих. Я думаю, что в каждой свободе есть ограничения. Поэтому, думаю, немного стоит уважать чувства верующих людей. Какой вижу выход из сложившейся ситуации? Они столько дров наломали, что сейчас я не вижу выхода из этой ситуации. Но я думаю, что каждая из сторон должна извиниться и прийти к мирному согласию.

Франция должна немного подумать над своим законодательством по поводу своей свободы слова. У нас же не ущемляют права верующих, ни мусульман, ни других религий. Поэтому надо брать пример с тех стран, где к этому более лояльно относятся, а не так, что если это свобода слова, то все что хочешь можно говорить. Если это свобода слова, то почему они не разрешают сказать в адрес секс-меньшинств или в адрес геев или лесбиянок. Чуть заденешь их, то это нельзя, толерантность, вы оскорбляете их чувства. А чувства верующих полутора миллиардов оскорбить – это, значит, свобода слова?

Хабиб Нурмагомедов Фото: Instagram

Это двойные стандарты, поэтому мусульмане это никогда не примут и будут всегда защищать свои права, религию и своего Пророка», – заявил бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов.

16 октября в пригороде Парижа был убит школьный учитель Самюэль Пати – педагога прилюдно обезглавил 18-летний чеченец, беженец из России Абдуллах Анзоров. Поводом для убийства стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная в издании Charlie Hebdo, которую Пати показал ученикам на уроке свободы слова. По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул «Аллах акбар!»

В ответ на это Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом. По мнению президента Франции, в стране необходимо создать «просвещенный ислам», свободный от «иностранного влияния», и усилить контроль за финансированием мечетей.

Слова Макрона были встречены резкой критикой. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал главе Франции заняться лечением психики. Франция в ответ на это отозвала из Анкары своего посла.

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