Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих президентских выборах Джо Байден не смог бы завоевать репутацию сильного бойца UFC.
«Что касается спящего Джо (такое прозвище Трамп дал Байдену – Eurosport), я не думаю, что он был бы хорошим бойцом, как вы думаете? Я спрашивал об этом у Дэйна Уайта. Одно легкое прикосновение к лицу – и он упадет. Он упадет и уже не сможет быстро подняться, не так ли?» – заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в Аризоне.
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- Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.
- 74-летний Трамп – кандидат от Республиканской партии, 77-летний Байден – кандидат от Демократической партии.
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