«Что касается спящего Джо (такое прозвище Трамп дал Байдену – Eurosport), я не думаю, что он был бы хорошим бойцом, как вы думаете? Я спрашивал об этом у Дэйна Уайта. Одно легкое прикосновение к лицу – и он упадет. Он упадет и уже не сможет быстро подняться, не так ли?» – заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в Аризоне.