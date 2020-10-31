Девушка пришла в организацию два года назад и провела пять поединков, три из которых закончились ее победой. В промоушне всем все понравилось, и даме предложили новую сделку – 31 октября Яна сообщила о продлении сотрудничества. «Спасибо UFC, агентству Dominance MMA и Али Абдель-Азизу за новый контракт и новые возможности. Угадайте имя следующей соперницы», – написала Куницкая в инстаграме.