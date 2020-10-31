Русская представительница смешанных единоборств Яна Куницкая переподписала соглашение с UFC.
Девушка пришла в организацию два года назад и провела пять поединков, три из которых закончились ее победой. В промоушне всем все понравилось, и даме предложили новую сделку – 31 октября Яна сообщила о продлении сотрудничества. «Спасибо UFC, агентству Dominance MMA и Али Абдель-Азизу за новый контракт и новые возможности. Угадайте имя следующей соперницы», – написала Куницкая в инстаграме.
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- Куницкая занимается единоборствами с 18 лет: ранее она выиграла чемпионат России по тайскому боксу и тхэквондо, а также ЧМ по грэпплингу.
- В активе россиянки 13 побед и 5 поражений в ММА.
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