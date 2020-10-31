Боец MMA Дмитрий Кузнецов, который в апреле 2020 года записал провокационную песню про Хабиба Нурмагомедова, обвинил лигу кулачных боев Hardcore Fighting Championship в неоказании ему медицинской помощи – она предназначалась ему согласно контракту.

Анубис (это прозвище Кузнецова) получил травму в поединке против Абубакара Мамедова (он же Добряк) – дагестанский боец ударил его пальцем в глаз. Кузнецов обратился за помощью к врачам, которые диагностировали у него отслоение сетчатки правого глаза.

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Дмитрий утверждает, что на операцию, дорогу и лекарства он потратил 185 500 рублей: 100 тысяч аванса, который был выдан ему Hardcore Fighting Championship, плюс 85 тыс. собственных денег. Сославшись на пункт в контракте, Анубис потребовал от лиги возмещения 85 тыс., однако ему отказали: потребовали вернуть аванс, так как Кузнецов не смог выйти на следующий бой, отказались возмещать расходы на операцию и выдвинули требование о разрыве контракта.

В качестве пруфов Кузнецов опубликовал в инстаграме фотографию контракта и переписку с основателем Hardcore Fighting Championship Анатолием Сульяновым. Также Анубис акцентировал внимание на том, что его бой против Добряка продолжался три раунда, хотя в соглашении с лигой было прописано, что поединки будут состоять из двух раундов (но с возможностью экстра-раунда). Травму глаза Дмитрий получил в первом, после чего провел в октагоне еще два и выиграл поединок.

«Анатолий, не стоило мне в очередной раз угрожать судебными издержками, один раз я промолчал, а этот раз сделаю для тебя незабываемым. Меня не пугают твои юристы и связи, оскал я могу показать вне зависимости от статуса человека. Почему я дрался три раунда с Добряком? Почему ты отказался оплачивать расходы за медицинское обслуживание, хотя травма получена на турнире? Почему захотели разорвать контракт и вернуть аванс? Где твое уважение, Толя? Где речи про «здоровье прежде всего»? Могу продолжать гасить тебя вопросами бесконечно. Дальнейший раз*** ты себе обеспечил», – написал Кузнецов.

В ближайшее время Кузнецов пообещал записать дисс на Сульянова. А по этой ссылке можно ознакомиться с его диссом на Хабиба.

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