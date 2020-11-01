В ночь на 1 ноября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 12.

Веселее всего было в прелимах. Джейсон Уитт победил Коула Уильямса благодаря удушающему, но перед этим мощно поиздевался над оппонентом – например, протащил его через весь октагон и мощнейше приложил о настил.

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В еще одном поединке предварительного карда дебютировали американец Адриан Янез и мексиканец Виктор Родригес. Янез закончил все на третьей минуте – эффектно потушил соперника ударом с ноги в голову.

Главный Голливуд остался на последний поединок, центральный бой вечера – легендарный Андерсон Силва дрался с Юрайей Холлом. В концовке третьего раунда ветеран упал и пропустил несколько мощных ударов в голову, но дотерпел до гонга.

В четвертом раунде случилось неизбежное. Бразилец снова упал, Холл неохотно пошел на добивание и вынудил судью остановить поединок.

Юрайя свалился перед 45-летним Силвой на колени и принялся рыдать. «Я люблю тебе, мне так жаль. Ты причина, по которой я это делаю. Ты по-прежнему один из величайших», – сказал он кумиру.

Андерсон отказался признать, что это был его последний поединок в карьере, но глава UFC Дэйна Уайт после ивента уверенно заявил, что в рамках промоушна он больше не будет драться. По контракту бразильца с организацией остался один бой, но Уайт скорее расторгнет соглашение, чем выпустит легенду в октагон еще раз.

Статистика Силвы – 34-11 в MMA, 17-7 в UFC.

Он пришел в UFC только в 31 год, но стал одним из величайших бойцов промоушна.

С 2006 года по 2013-й он провел 10 успешных защит средневесного титула организации.

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