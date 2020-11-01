Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов остается чемпионом промоушна в легком весе – функционер рассчитывает, что боец вернется в октагон.
«Мы с Хабибом поговорили. Он был очень эмоциональным в ту ночь, когда пережил этот бой. У меня есть чувство, что он захочет пойти на 30-0. Я думаю, он не собирается уходить на пенсию. Его отец хотел, чтобы он достиг отметки в 30 побед, думаю, он хочет выполнить желание отца», – цитирует Уайта ESPN.
«Я не говорю со стопроцентной уверенностью, что он пойдет за 30-0, но у меня ощущение, что он вернется. Да, он по-прежнему чемпион в легком весе. Свободного пояса нет. Временного титула нет. Ничего подобного», – Дэйна подтвердил, что Нурмагомедов остается чемпионом.
- Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».
- Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020-го в результате осложнений на фоне коронавируса.