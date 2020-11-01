«Мы с Хабибом поговорили. Он был очень эмоциональным в ту ночь, когда пережил этот бой. У меня есть чувство, что он захочет пойти на 30-0. Я думаю, он не собирается уходить на пенсию. Его отец хотел, чтобы он достиг отметки в 30 побед, думаю, он хочет выполнить желание отца», – цитирует Уайта ESPN.