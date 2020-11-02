На снимке девушка лежит на диване под розовым пледом без верхнего белья. «Даже у белой розы есть черная тень», – так подписала пост Ванзант.

Поклонники Пэйдж оказались в восторге. «Ты абсолютно великолепна», «Королева» и «Ты словно кукла ❤️» – такие комментарии можно легко найти под снимком, как и более пикантные.