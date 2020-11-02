Боец ММА, американка Пэйдж Ванзант опубликовала в инстаграме новое откровенное фото, которым заново покорила сердца фанатов.
На снимке девушка лежит на диване под розовым пледом без верхнего белья. «Даже у белой розы есть черная тень», – так подписала пост Ванзант.
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Поклонники Пэйдж оказались в восторге. «Ты абсолютно великолепна», «Королева» и «Ты словно кукла ❤️» – такие комментарии можно легко найти под снимком, как и более пикантные.
- На счету Ванзант 9 боев и 4 поражения в UFC.
- Пэйдж замужем за бойцом ММА, 30-летним соотечественником Остином Вандерфордом.
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