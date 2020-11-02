Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий в аренде в подмосковных «Химках», повторил пост Хабиба Нурмагомедова. Ранее боец опубликовал фото с отпечатком ботинка на лице президента Франции Эммануэля Макрона и мнением, что того настигнет кара Аллаха.

Мирзов запостил в инстаграме тот же снимок, что и Хабиб, подписав его: «Воистину, Аллах скор в расчете».

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В 2019 году Резиуан в КЦ «Дар» встретился с мусульманами Москвы, где рассказал о том, как пришел к вере.

«Было так, что я не с самого детства делал намаз, молился. Я пришел к этому в каком-то возрасте. Мне в этой жизни не хватало чего-то.

Когда пришел к исламу, начал молиться, и, честно сказать, у меня жизнь другая стала, взгляды другие», – сказал тогда Мирзов.

Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом после убийства школьного учителя, которого обезглавил выходец из Чечни. По мнению президента Франции, в стране необходимо создать «просвещенный ислам», свободный от «иностранного влияния», и усилить контроль за финансированием мечетей.

В ответ Хабиб опубликовал серию постов в инстаграме, где выразил надежду, что «Всевышний обезобразит лицо» французского лидера, а также призвал к уважению религии.

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