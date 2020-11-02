Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории и вице-лидер общего бойцовского рейтинга Джон Джонс с помощью дробовика прогнал грабителя, который проник к нему в автомобиль.

Спортсмен опубликовал в инстаграме видео, на котором видно, как подозрительный человек приблизился сначала к одному, а затем ко второму автомобилям, припаркованным у дома Джонса. Спустя полминуты Джон выбежал из открывшегося гаража с оружием – такое неожиданное появление вынудило грабителя ретироваться.

«В следующий раз, когда вы попытаетесь кого-нибудь ограбить, убедитесь, что вы достаточно быстры, чтобы убежать. Ему повезло, что я достаточно умен, чтобы не застрелить человека, когда он отступает. Люди, я понимаю, что настали тяжелые времена, но ваша жизнь не стоит нескольких материальных ценностей», – подписал видео Джонс.