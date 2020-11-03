Телеведущая и блогер Ксения Собчак в новом посте в инстаграме обратилась к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
«Невежество не победит. То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то, что происходило во Франции, – это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех,кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат.
И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение – вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов, устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить», – написала Собчак.
- 2 ноября в Вене произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека и еще 17 получили ранения.
- Преступление совершил 20-летний Фейзулай К. – гражданин Австрии и Северной Македонии, осужденный в Австрии за участие в деятельности террористической организации. 5 декабря 2019 года его освободили по УДО.