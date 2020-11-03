«Невежество не победит. То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то, что происходило во Франции, – это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех,кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат.