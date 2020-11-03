Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, отвечая на вопрос подписчика, рассказал, когда станет долларовым миллиардером.

По словам Конора, это случится уже довольно скоро – когда ему стукнет 35 лет. Сейчас ирландцу 32, то есть, он рассчитывает заработать миллиард долларов к 2023 году.

Смешанные боевые искусства «Вы этого хотели?» Собчак обратилась к Хабибу после теракта в Вене 24 МИНУТЫ НАЗАД

Кроме того, Макгрегор, «завершивший карьеру» в июне этого года, заявил о своем намерении вернуться в октагон:

Реванш с Порье? Я буду стремиться улучшить не только время остановки поединка, но и удар, которым я его усыпил. Порье – адский боец, но я Макгрегор. Наверняка в 2021 году я перейду в легкий дивизион. Здесь будет несколько отличных боев, остались незавершенные дела. Я еще раз покажу миру, кто я и что собой представляю. Верьте в это! Полусредний вес тоже в планах.

Макгрегор – бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Последний раз Конор выходил в октагон в январе этого года, победив за 40 секунд американца Дональда Серроне. Поединок проходил в полусреднем весе.

Другие публикации про MMA:

Смешанные боевые искусства «Нужно аккуратнее». Русский хоккеист осудил Хабиба за слова про Макрона 4 ЧАСА НАЗАД