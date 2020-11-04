24 октября Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул лучшего легковеса UFC и прямо в октагоне объявил о завершении карьеры. Боец из Дагестана ушел из MMA с непобедимым рекордом 29-0 и мощной финансовой подушкой: за годы карьеры (2008 – 2020) Хабиб заработал себе на безбедную старость. Давайте разберемся, сколько именно кэша поднял Нурмагомедов.

Хабиб вышел на пик популярности в 2018 году, когда он сперва стал чемпионом UFC в легком весе, а затем провел знаковый поединок против Конора Макгрегора, в котором защитил титул. Нурмагомедов без труда монетизировал собственную славу: так, в июле 2019-го журнал Forbes признал его самой успешной звездой шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

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По данным издания, в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019-го Хабиб заработал 11,5 миллиона долларов: сюда были включены все доходы, полученные спортсменом «за счет эксплуатации своего таланта». Учитывая, что в течение следующего года Нурмагомедов не потерял в популярности, можно предположить, что в период с 1 июня 2019-го по 31 мая 2020-го он заработал как минимум столько же – это уже 23 миллиона долларов за два года.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Эта цифра не включает в себя гонорар дагестанца за бой против Гэтжи – он состоялся в октябре, то есть уже после 31 мая. За выступление на UFC 254 Хабиб получил гарантированные 3 миллиона долларов и 90 тысяч бонуса (позже он также получит проценты от продаж телетрансляций). Пока их нет, сложим суммы, которые нам уже известны: 23 млн + 3 млн 90 тысяч = 26 млн 90 тысяч.

Осталось посчитать, сколько Нурмагомедов заработал до боев с Макгрегором ($ 2 млн), Порье ($ 4 млн) и Гэтжи ($ 3 млн), когда еще не был сильно раскручен. Согласно данным издания Sportekz, гонорары Хабиба за все время выступлений в UFC (без учета бонусов от ТВ) составили 10 миллионов долларов. Вычитаем из этой суммы три самых громких боя – и получаем еще один миллион $.

Таким образом суммарный доход Нурмагомедова, согласно нашим подсчетам, составил 27 миллионов 90 тысяч долларов. И это только самый минимум, учитывая, что многие данные, публикующиеся в интернете, не включают в себя pay-per-view и прочие бонусы. Если брать в расчет и их, то можно смело утверждать, что суммарный доход Орла перевалил за 30 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 2 миллиарда 367 миллионов 795 тысяч рублей.

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