Советский, российский и австралийский боксер Костя Цзю прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта – это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», – приводит слова Цзю Sport24.

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  • 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул лучшего легковеса UFC и прямо в октагоне объявил о завершении карьеры.
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