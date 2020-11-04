Советский, российский и австралийский боксер Костя Цзю прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта – это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России... Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», – приводит слова Цзю Sport24.
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- Боец из Дагестана ушел из MMA с непобедимым рекордом 29-0.
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