В Лас-Вегасе состоялся ивент Dana White's Contender Series – турнир, который дает возможность отобраться в UFC. Все четыре боя завершились нокаутами – пора насладиться подборкой.

В весовой категории до 77,1 кг чилиец Игнасио Бахамондес эпично нокаутировал американца Эдсона Гомеса фронт-киком во втором раунде.

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У тяжеловесов в весе до 120,2 кг сражались американцы Джаред Вандераа и Гарри Хансакер. Их бой завершился в третьем раунде нокаутом от Вандераа.

Американец Винс Мардок также продержался до третьего раунда в поединке против соотечественника Луиса Сальданы. Бойцы сражались в весовой категории до 65,8 кг.

Самым коротким был бой новозеландца Карлоса Ульберга с бразильцем Бруно Оливейрой в весе до 93 кг. Ульберг нокаутировал соперника в первом раунде.

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