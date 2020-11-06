Американский боец смешанных единоборств Дерек Андерсон победил бразильца Киллиса Моту на турнире Bellator 251.
Андерсон нокаутировал Моту в конце второго раунда, нанеся оппоненту удар ногой в голову в тот момент, когда он пытался подняться с колен. В MMA подобный удар называется «соккер-кик» – бойцы прибегают к нему достаточно редко, так как при его проведении существует серьезный риск нарушить правила и быть дисквалифицированным.
Правила смешанных боевых искусств гласят: «Запрещены удары ногами в голову лежачего противника (противник считается лежачим, если касается любой третьей точкой пола)». По счастливой для Андерсона случайности его удар пришелся в голову Моты в тот момент, когда он оторвал от настила ногу. Официальные лица Bellator провели совещание и признали удар легальным.
- Бразилец не согласился с такой позицией и не стал продолжать поединок. В итоге в протоколе боя зафиксировали поражение Моты с формулировкой «KO (Soccer Kick)».