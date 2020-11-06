Андерсон нокаутировал Моту в конце второго раунда, нанеся оппоненту удар ногой в голову в тот момент, когда он пытался подняться с колен. В MMA подобный удар называется «соккер-кик» – бойцы прибегают к нему достаточно редко, так как при его проведении существует серьезный риск нарушить правила и быть дисквалифицированным.