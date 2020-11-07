Боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал англичанина Оли Томпсона на турнире PaRus Fight Championship.
Соревнования прошли в Дубае. Поединок между 40-летним бойцом из России и его сверстником состоялся в тяжелой весовой категории и завершился в первом раунде – Харитонов обрушил Томпсона на настил мощным хуком.
Смешанные боевые искусства
Защитник «Челси» извинился за лайк под постом Хабиба про Макрона
- Это 31 победа Харитонова в ММА при 7 поражениях.
- В сентябре 2020-го Сергей дебютировал в боксе и нокаутировал в шестом раунде британца Дэнни Уильямса.
Смешанные боевые искусства
Боец Bellator нокаутировал оппонента спорным ударом ногой в голову
Смешанные боевые искусства
Ногой в челюсть и еще 3 крутых нокаута на шоу Дэйны Уайта