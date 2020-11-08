В Лас-Вегасе прошел турнир UFC по смешанным единоборствам.
В полусредней весовой категории сошлись американцы Макс Гриффин и Рамиз Брахимай. Поединок продлился до третьего раунда, когда Гриффин вломил оппоненту с правой и чуть не лишил его уха – рассечение настолько жесткое, что орган просто разошелся надвое. Вот видео инцидента, слабонервным лучше не смотреть
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Брахимай не сразу понял, что произошло, и попытался продолжить поединок. Еще более жуткие кадры:
В итоге судья заметил, насколько все плохо, и присудит Гриффину победу техническим нокаутом.
- Для Брахимая это был первый поединок в UFC. Всего в MMA у него восемь побед и три поражения.
- Стата Гриффина – 6-8 MMA, 4-6 UFC.
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