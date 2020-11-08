В полусредней весовой категории сошлись американцы Макс Гриффин и Рамиз Брахимай. Поединок продлился до третьего раунда, когда Гриффин вломил оппоненту с правой и чуть не лишил его уха – рассечение настолько жесткое, что орган просто разошелся надвое. Вот видео инцидента, слабонервным лучше не смотреть