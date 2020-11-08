Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, не выходивший в октагон с января, внезапно и неожиданно сменил Хабиба Нурмагомедова на первой строчке рейтинга вне зависимости от весовой категории. Такие данные ненадолго появились на официальном сайте промоушна ночью с 7-го на 8-е ноября.
32-летний Макгрегор, в последнем бою вырубивший Дональда Серроне, примерно час красовался на первой строчке. Полутяжеловес Джон Джонс остался на втором месте, а непобежденный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов опустился на первое.
Примерно через час все пришло в норму, и программисты UFC затерли следы. Хабиб вернулся на первое место, а Конор занял 11-ю строчку.
Ранее Макгрегор шутил о вылете из десятки: «Да! Двойная единица в списке P4P. Великолепно!»
- Нурмагомедов возглавил рейтинг после победы над Джастином Гэтжи.
- Макгрегор в ближайшее время планирует подраться с Дастином Порье.