Поединок российского бойца UFC Ислама Махачева против бразильца Рафаэля дос Аньоса снова сорвался – на этот раз, по вине российского бойца.

Сперва об отмене сообщило издание MMA Fighting – стало известно, что UFC в ускоренном режиме ищет нового соперника для Дос Аньоса – бой с Махачевым был запланирован на 14 ноября в рамках ивента UFC Vegas 14.

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Позже 29-летний боец лично подтвердил решение, объяснив, что снимается из-за болезни.

«Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило», – написал Махачев.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал напарника. «Травмы – это часть этой игры, чтобы стать чемпионом нужно многое пройти, терпения и хорошего настроения тебе, брат», – оставил пожелание Хабиб.

  • Октябрьский бой Махачева и Дос Аньоса сорвался из-за коронавируса у бразильца.
  • Статистика Махачева – 18 побед и одно поражение.

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