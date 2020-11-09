Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказал предположение, что о результате боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи могли договориться еще до начала поединка.

Тактаров вспомнил о своем бое 25-летней давности с американцем Энтони Масиасом в рамках турнира UFC 6. Через несколько лет Масиас признался, что уступил россиянину специально из-за угроз их общего менеджера Бадди Альбина.

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«Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше», – сказал Тактаров в эфире ютьюб-канала «Русский эстонец».

  • Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом и довел статистику до 29-0.
  • После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Источник: «Р-Спорт»

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