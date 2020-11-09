Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказал предположение, что о результате боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи могли договориться еще до начала поединка.

Тактаров вспомнил о своем бое 25-летней давности с американцем Энтони Масиасом в рамках турнира UFC 6. Через несколько лет Масиас признался, что уступил россиянину специально из-за угроз их общего менеджера Бадди Альбина.

«Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше», – сказал Тактаров в эфире ютьюб-канала «Русский эстонец».