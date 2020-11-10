Стала известна официальная дата возвращения бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в октагон.
23 января 2021 года Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье – их бой станет главным событием турнира UFC 257, который пройдет в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.
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- В сентябре 2014 года Конор нокаутировал Порье в первом раунде на турнире UFC 178.
- В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года – тогда ирландец победил Дональда Серроне. Позже он объявил о завершении карьеры.
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