Стала известна официальная дата возвращения бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в октагон.

23 января 2021 года Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье – их бой станет главным событием турнира UFC 257, который пройдет в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

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  • В сентябре 2014 года Конор нокаутировал Порье в первом раунде на турнире UFC 178.
  • В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года – тогда ирландец победил Дональда Серроне. Позже он объявил о завершении карьеры.

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