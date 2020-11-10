Боец UFC Рейчел Остович порадовала фанатов соблазнительными снимками в преддверии поединка против Джины Мазани.
«Знаю, что была слишком (толстой) для вас. Предлагаю просто насладиться видом природы. Приятно знать, что тяжелая работа окупается. У меня была отличная неделя. Продолжаем работать», – подписала Остович фотографии.
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- Бой Остович – Мазани пройдет 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.
- В последний раз Рэйчел выходила в октагон 19 января 2019 года, уступив Пейдж Ванзант. Пейдж с тех пор успела завершить карьеру в UFC и перейти в кулачные бои.
Рэйчел Остович вошла в топ-5 девушек из UFC по версии Eurosport, которые сделали силиконовую грудь. Ванзант тоже есть в списке
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