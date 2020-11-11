«30-0», – написал Абдель-Азиз в твитере. Эти цифры означают статистику 32-летнего Нурмагомедова в том случае, если он вернется в смешанные единоборства и выиграет еще один поединок. Но нельзя исключать, что он имел в виду что-то совершенно другое.