Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост, явно намекающий на возвращение бойца в октагон.
«30-0», – написал Абдель-Азиз в твитере. Эти цифры означают статистику 32-летнего Нурмагомедова в том случае, если он вернется в смешанные единоборства и выиграет еще один поединок. Но нельзя исключать, что он имел в виду что-то совершенно другое.
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