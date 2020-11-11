Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост, явно намекающий на возвращение бойца в октагон.

«30-0», – написал Абдель-Азиз в твитере. Эти цифры означают статистику 32-летнего Нурмагомедова в том случае, если он вернется в смешанные единоборства и выиграет еще один поединок. Но нельзя исключать, что он имел в виду что-то совершенно другое.

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