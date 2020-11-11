В Дагестане появилось граффити, посвященное чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, ушедшему из жизни.

Художник нанес рисунок на одно из зданий города Дербент. 32-летний Хабиб репостнул процесс создания картины в инстаграме. Изображение стало популярным после победы Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.