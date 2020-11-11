В Дагестане появилось граффити, посвященное чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, ушедшему из жизни.
Художник нанес рисунок на одно из зданий города Дербент. 32-летний Хабиб репостнул процесс создания картины в инстаграме. Изображение стало популярным после победы Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.
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- Победа над Гэтжи стала 29-й в карьере бойца. Он не потерпел в MMA ни одного поражения.
- После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
- Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля после затяжной болезни на фоне осложнений от коронавируса.
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