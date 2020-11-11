В Дагестане появилось граффити, посвященное чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу, ушедшему из жизни.

Художник нанес рисунок на одно из зданий города Дербент. 32-летний Хабиб репостнул процесс создания картины в инстаграме. Изображение стало популярным после победы Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.

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  • Победа над Гэтжи стала 29-й в карьере бойца. Он не потерпел в MMA ни одного поражения.
  • После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
  • Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля после затяжной болезни на фоне осложнений от коронавируса.

Сколько Хабиб заработал за всю карьеру? Мы посчитали: сумма = космос

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