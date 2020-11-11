Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал своих соотечественников из Дагестана тщательнее соблюдать правила дорожного движения.
«Не нарушайте правила дорожного движения, очень много аварий у нас на дорогах в Дагестане. Прежде чем превышать скорость и нарушать, подумайте о своих близких людях, которые ждут вас дома», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
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- 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.
- После боя Нурмагомедов прямо в октагоне объявил о завершении карьеры.
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