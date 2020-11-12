Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о планах провести поединок в Москве. По действующему контракту с Bellator Емельяненко должен выйти в октагон еще как минимум дважды.

«Посмотрим. Дай бог, один [бой] провести сейчас. Все будет зависеть от самочувствия. Я бы хотел еще, если бог даст, и за пояс побиться. Пока на паузе все. В Москве рассматривается вариант проведения поединка. Либо этим летом, либо позже. Говорили с президентом Bellator Скоттом Кокером, в планах есть такое», – приводит слова Федора Sport24.