Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о планах провести поединок в Москве. По действующему контракту с Bellator Емельяненко должен выйти в октагон еще как минимум дважды.
«Посмотрим. Дай бог, один [бой] провести сейчас. Все будет зависеть от самочувствия. Я бы хотел еще, если бог даст, и за пояс побиться. Пока на паузе все. В Москве рассматривается вариант проведения поединка. Либо этим летом, либо позже. Говорили с президентом Bellator Скоттом Кокером, в планах есть такое», – приводит слова Федора Sport24.
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Умер тренер Федора Емельяненко
- Емельяненко 44 года. Последний раз он выходил в октагон 29 декабря 2019 года, победив американца Куинтона Джексона.
- Всего на счету Федора 46 боев в MMA (+39, -6). Один поединок был признан несостоявшимся.
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