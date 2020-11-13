В Анкасвилле (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. Главным событием вечера стал бой бразильца Патрисио Фрейри и португальца Педру Карвальо.

Поединок завершился спустя 2 минуты после начала – Фрейри уронил противника серией ударов в челюсть.

Смешанные боевые искусства «Хотел бы побиться за пояс». Федор рассказал о планах провести бой в Москве 18 ЧАСОВ НАЗАД

В полуфинале Bellator Фрейри сразится с мексиканцем Эммануэлем Санчесом, который единогласным решением судей (48-46, 49-46, 49-45) победил Даниэля Вайхеля.

Украинец Ярослав Амосов одержал 25 победу в 25 бою в ММА. 27-летний спортсмен за три раунда не уложил Логана Сторли из США, но оказался сильнее раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Главный нокаут турнира произошел в бою между американцем Аароном Пико и его соотечественником Джоном де Хесусом. Одно точное попадание – и соперник уснул.

Для Ярослава Амосова это был шестой поединок в Bellator. Из них в двух он победил досрочно.

Следующий турнир Bellator под номером 253 состоится 19 ноября в Анкасвилле.

Смешанные боевые искусства «Очень много аварий у нас». Хабиб призвал дагестанцев не нарушать ПДД ВЧЕРА В 18:54