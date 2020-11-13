Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией боец MMA Вячеслав Дацик условно-досрочно освободился из колонии в Ленобласти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Наталью Крамарец.
«Вячеслав Дацик сегодня освободился. Как только апелляция на УДО была отклонена, решение вступило в силу. Он уже дома с женой», – отметила Крамарец.
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- Ранее сообщалось, что Ленинградский облсуд утвердил решение Тосненского городского суда об УДО Дацика, которое обжаловала прокуратура.
- На счету Дацика 13 боев в MMA (+6, -7).
(Источник: РИА «Новости» )
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