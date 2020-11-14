В Москве подрались бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев – потасовка произошла не в октагоне.

Сперва РЕН ТВ сообщил о нападении на 40-летнего Харитонова с кастетом и о том, что боец доставлен в больницу, затем другие источники прояснили ситуацию.

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Телеграм-канал Mash сообщил, что нападавшим был экс-боец UFC Адам Яндиев, и представитель Bellator Харитонов вступил с ним в конфликт сознательно. Сперва спортсмены повздорили на мероприятии в «Лужниках», спор перерос в драку. Baza пишет, что Яндиеву напомнили о денежном долге, который он не вернул Харитонову.

По информации ТАСС, пострадавшего прооперируют из-за перелома носа, он написал заявление в полицию.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея, – рассказал в комментарии РЕН ТВ еще один российский боец MMA Руслан Абдо. – Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт.

Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице»

Статистика Харитонова – 29 побед, семь поражений и два боя, признанных несостоявшимися.

У Яндиева – девять побед и одно поражение.

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