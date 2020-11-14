Супербыстрый нокаут зафиксирован в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC 14, который прошел в Южной Флориде ночью с 13 на 14 ноября.
Улиссес Диас за три секунды нанес поражение Донелею Бенедетто – ему понадобилось всего два удара.
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- В главном поединке перуанец Луис Паломино победил Джима Алерса и защитил пояс в полусреднем весе.
- Bare Knuckle FC был основан в апреле 2018 года американским бизнесменом Дэвидом Фельдманом.
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