Супербыстрый нокаут зафиксирован в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC 14, который прошел в Южной Флориде ночью с 13 на 14 ноября.

Улиссес Диас за три секунды нанес поражение Донелею Бенедетто – ему понадобилось всего два удара.

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  • В главном поединке перуанец Луис Паломино победил Джима Алерса и защитил пояс в полусреднем весе.
  • Bare Knuckle FC был основан в апреле 2018 года американским бизнесменом Дэвидом Фельдманом.

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