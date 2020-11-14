Яна Куницкая, боец UFC из России, объявила о помолвке с бразильцем Тиаго Сантосом, который также представляет крупнейший бойцовский промоушн.
31-летняя Куницкая опубликовала фото кольца на руке и подписала: «Миссис Маррета». Маррета – никнейм ее 36-летнего избранника.
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- Статистика Куницкой в смешанных единоборствах – 12 побед, пять поражений и один бой, признанный несостоявшимся.
- Сантос победил 21 раз и восемь раз проиграл. Он был претендентом на титул в полутяжелом весе.
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