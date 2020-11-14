Полиция Москвы возбудила два уголовных дела в отношении участника UFC Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках».

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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  • В результате драки Харитонов был госпитализирован.
  • Сообщается, что причиной конфликта были деньги.

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