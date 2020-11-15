Турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 14 (Fight Night 182), где должны были подраться два российских бойца, оказался небогатым на нокауты.

В главном поединке после пяти раундов судьи раздельным решением присудили победу Рафаэлю дос Аньосу (47-48, 50-45, 50-45) – в пятираундовом противостоянии он одолел американца Пола Фельдера, который вышел на замену заболевшему Исламу Махачеву.

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Соглавный бой завершился нокаутом за 30 секунд после старта. Американец Калин Уильямс брутально расправился с соотечественником Абдул-Разаком Альхассаном, попав сокрушающим ударом ему в грудь.

И еще ракурс:

Техническим нокаутом завершилось противостояние Шона Стрикленда и Брендана Аллена – во втором раунде Стрикленд уничтожил соперника серией точных ударов, и рефери остановил бой.

В главном бою с Дос Аньосом должен был подраться Ислам Махачев.

Также отменили бой Сапарбека Сафарова, который не сумел сделать вес.

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