Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант снова выложила в инстаграм публикацию откровенного характера.

На фото 26-летняя боец позирует без одежды и нижнего белья, прикрываясь ладонями. «Мои губы – пистолет, моя улыбка – спусковой курок, мои поцелуи – пули. Назовите меня убийцей», – подписала пост Ванзант. Пожалуй, он слишком откровенный для того, чтобы выложить его здесь, так что оставим ссылку.

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  • На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).
  • Летом 2020 года Пейдж покинула UFC и подписала контракт с промоушном кулачных боев.

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