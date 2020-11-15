На фото 26-летняя боец позирует без одежды и нижнего белья, прикрываясь ладонями. «Мои губы – пистолет, моя улыбка – спусковой курок, мои поцелуи – пули. Назовите меня убийцей», – подписала пост Ванзант. Пожалуй, он слишком откровенный для того, чтобы выложить его здесь, так что оставим ссылку.