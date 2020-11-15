Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал о нападении Адама Яндиева, имеющего контракт с UFC. Харитонов назвал обидчика преступником и понадеялся, что он попадет в тюрьму.

«Все вышло в интернет под заголовками. «Адам Яндиев побил Сергея Харитонова». Это для него пиар. Когда он бил, скорее всего, кастетом, он рассчитывал, что нокаутирует меня красиво с одного удара. И для этого люди там и бегали на камеру снимали. Все спланировано было.

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Этот человек, я повторяю, без духа. На честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой народа с ножом, с кастетом, с пистолетом – это в его стиле.

Этот человек – преступник. Говорить не о чем. Такие люди не должны находиться на свободе это мое мнение. Опять же эта история, которую он рассказывал про Камила Гаджиева и про Али Багаутинова, – я не знаю, правда это или нет. Но если правда, то человек неоднократно совершал такие поступки. Значит, человек опасен для общества», – цитирует 40-летнего Харитонова «Матч ТВ».

Драка произошла вечером 13 сентября, Харитонов был госпитализирован.

На Яндиева завели два уголовных дела.

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