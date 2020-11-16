Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, пострадавший в драке с Адамом Яндиевым из UFC, показал селфи из больницы.
На лице 40-летнего Харитонова – гематомы и ссадины, левый глаз прикрыт из-за опухоли.
«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и так далее. Я никогда не падаю духом и иду только вперед – уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет, и хотя бы через полгода смогу вернуться! Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья! Только вперед!» – подписал публикацию Сергей.
- Драка произошла вечером 13 сентября, Харитонов был госпитализирован.
- На Яндиева завели два уголовных дела.