Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, пострадавший в драке с Адамом Яндиевым из UFC, показал селфи из больницы.

На лице 40-летнего Харитонова – гематомы и ссадины, левый глаз прикрыт из-за опухоли.

Смешанные боевые искусства
«Он не должен быть на свободе». Харитонов назвал Яндиева преступником
ДЕНЬ НАЗАД

«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и так далее. Я никогда не падаю духом и иду только вперед – уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет, и хотя бы через полгода смогу вернуться! Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья! Только вперед!» – подписал публикацию Сергей.

  • Драка произошла вечером 13 сентября, Харитонов был госпитализирован.
  • На Яндиева завели два уголовных дела.

Бойцы MMA сурово подрались – но не в октагоне. Харитонов попал в больницу

Читай новости Eurosport в Viber

Смешанные боевые искусства
Против бойца Яндиева возбудили два уголовных дела за избиения Харитонова
ВЧЕРА В 21:29
Смешанные боевые искусства
Дацик вышел на свободу из колонии
13/11/2020 В 17:55