Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Граффити в честь победы спортсмена над Джастином Гэтжи создал южноуральский райтер Тимур Бразил. Теперь на изображении Хабиба написано «Он не наш герой».
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- 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.
- Его рекорд: 29-0.
Источник и фото: группа ВК «Регион-74 | Челябинск»
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