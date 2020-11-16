Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Граффити в честь победы спортсмена над Джастином Гэтжи создал южноуральский райтер Тимур Бразил. Теперь на изображении Хабиба написано «Он не наш герой».

Смешанные боевые искусства
Харитонов показал селфи из больницы – со ссадинами и заплывшим глазом
5 ЧАСОВ НАЗАД
  • 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.
  • Его рекорд: 29-0.

Источник и фото: группа ВК «Регион-74 | Челябинск»

Сколько Хабиб заработал за всю карьеру? Мы посчитали: сумма = космос

Читай новости Eurosport в Viber

Смешанные боевые искусства
«Он не должен быть на свободе». Харитонов назвал Яндиева преступником
ВЧЕРА В 14:49
Смешанные боевые искусства
«Мои поцелуи – пули». Ванзант выложила фото без белья
ВЧЕРА В 12:01