Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Граффити в честь победы спортсмена над Джастином Гэтжи создал южноуральский райтер Тимур Бразил. Теперь на изображении Хабиба написано «Он не наш герой».