Боец UFC Янси Медейрос рассказал забавную историю, как допинг-офицер застал его за занятием любовью.
«Занимаюсь сексом в гостиной, и допинг-офицер стучит в мою дверь в 8 вечера... Самое смешное то, с каким профессионализмом этот парень держался, когда я смотрел ему в лицо, ведь он все слышал. Меня раньше проверяли и до, и после секса. А вот чтобы так – впервые», – написал Медейрос в твиттере.
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- На счету 33-летнего американца 13 боев и 6 побед в UFC.
- Последние 3 поединка завершились для Медейроса поражениями – в них он проиграл Серроне, Гиллеспи и Ваннате.
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