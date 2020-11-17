«Занимаюсь сексом в гостиной, и допинг-офицер стучит в мою дверь в 8 вечера... Самое смешное то, с каким профессионализмом этот парень держался, когда я смотрел ему в лицо, ведь он все слышал. Меня раньше проверяли и до, и после секса. А вот чтобы так – впервые», – написал Медейрос в твиттере.