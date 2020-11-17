Понедельник, 16 ноября, стал неудачным для 47-летнего торговца овощами из Дагестана. Он привез партию капусты на рынок «Фуд Сити» (42-й километр МКАД) и получил за него 242 тысячи рублей.
Довольный мужчина собирался уезжать, когда возле его машины притормозил Daewoo Nexia и водитель спросил, как проехать на Хованское кладбище. Они разговорились, выяснилось, что оба из Дагестана. После этого водитель Daewoo сказал, что очень уважает Хабиба Нурмагомедова, и начал в шутку бороться с земляком, пишет «Московский комсомолец».
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После того как новый знакомый уехал, продавец овощей обнаружил исчезновение денег и обратился в полицию.
- Суммарный доход Хабиба за карьеру составил 27 миллионов 90 тысяч долларов.
- 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.
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