Понедельник, 16 ноября, стал неудачным для 47-летнего торговца овощами из Дагестана. Он привез партию капусты на рынок «Фуд Сити» (42-й километр МКАД) и получил за него 242 тысячи рублей.

Довольный мужчина собирался уезжать, когда возле его машины притормозил Daewoo Nexia и водитель спросил, как проехать на Хованское кладбище. Они разговорились, выяснилось, что оба из Дагестана. После этого водитель Daewoo сказал, что очень уважает Хабиба Нурмагомедова, и начал в шутку бороться с земляком, пишет «Московский комсомолец».