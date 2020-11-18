Российский боец Федор Емельяненко может завершить карьеру из-за невозможности проводить бои во время пандемии коронавируса.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью. Мы выбрали самые сочные темы и ответы.

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О возможных боях

– Мы обсуждали реванш с Райаном Бейдером, коснулись этого вопроса, Скотт Кокер (президент Bellator) вроде заинтересован. Конкретики еще не было, но мы поговорили на эту тему.

– В последние месяцы активно шло обсуждение вашего потенциального реванша против Фабрисио Вердума. Его менеджер Али Абдельазиз даже заявил, что вы якобы струсили. Как было на самом деле?

– Скотт Кокер спросил, хочу ли я реванш. Я сказал, что хотел бы провести этот бой. Он положительно отнесся к моему высказыванию. Дальше уже решение за Bellator, нужен бой или нет. Я со своей стороны выразил желание. Интересен ли этот бой фанатам, самому Bellator – это уже другой вопрос. А кто и что высказывал – это их личные домыслы.

Федор Емельяненко Фото: Getty Images

– Какие-то иные варианты, кроме Бейдера, вы рассматриваете? Может быть, реванш против Мэтта Митриона?

– Мне интересно. По тому бою с Митрионом остались вопросы, оба попали, оба упали. Можно было бы провести реванш, мне интересен этот бой.

О завершении карьеры

– Думали о том, что пандемия может закончить вашу карьеру и без оставшихся двух боев?

– Да, есть такой вариант.

Семья ждет завершения карьеры. Сейчас просто идет подготовка, поэтому они живут спокойно. Понимают, что по контракту у меня еще два боя. Но семья меня поддерживает, это самое главное

– Ну и наверняка не на последнем месте весомый гонорар.

– Естественно. Это моя работа, я зарабатываю.

О боях против русских

– Я разговаривал с Магомедом Исмаиловым. Он сказал, что из уважения никак не может драться против вас. Что думаете об этом? Было у вас такое, что не могли подраться с человеком из уважения?

– Спасибо Магомеду за уважение. Мы бойцы, и чем выше уважение, тем больше хочется выходить в ринг. А так, у меня есть условие – не драться с российскими бойцами.

Федор Емельяненко Фото: Getty Images

– А если Bellator предложит Харитонова или Минакова?

– Нет, Bellator в курсе. Это было мое условие при подписании контракта. Скотт знает мои пожелания, здесь без вариантов.

О Хабибе

– Хабиб недавно завершил карьеру. Вы тоже уходили, но потом вернулись. Наверняка после завершения карьеры постоянно возникает желание вернуться, нужно ли с ним бороться?

– Не то что бороться. Я сам еще выступаю, постоянно в зале работаю с ребятами. Могу оценивать свое самочувствие и ребятам могу помогать. Этого мне хватает за глаза. Понимаю, что не сегодня-завтра я совсем закончу с выступлениями. А что касается других, важно, насколько это решение осознанно. Спортсмен принимает решение. Хабиб на своем пике и максимальном подъеме закончил. Совсем или нет — это уже его решение, сейчас или в будущем. Его фанаты могут только поддерживать и уважать его решение.

– Кстати, фанаты могут не понять решение спортсмена вернуться, мол, не отвечает за слова.

– Мне кажется, это пустые разговоры. Я чувствовал, что на тот момент мне нужно было закончить, остановиться, временно уйти. И остановился, это мое решение. Позже я восстановился, сейчас у меня есть желание выступать и помогать ребятам. Почему я не могу вернуться? Вообще не понимаю таких разговоров.

– Когда Хабиб завершил, начали говорить, что популярность ММА пойдет на спад. Что об этом думаете?

– Я не слушаю ничего подобного. ММА уже набрали свою популярность, есть вид спорта, есть профессиональные лиги. Наши ребята бьются в топовых промоушенах. Не думаю, что ММА потеряют популярность.

Федор Емельяненко Фото: Getty Images

О драках вне октагона

– В России почти постоянно бойцы попадают в какие-то истории. Между собой подрались недавно. Что с этим делать?

– С момента, когда спортсмен зашел в зал единоборств, с первой тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки. Человек, являющийся профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом.

– Различные общественники неоднократно призывали приравнять навыки владения боевым искусством к оружию. Есть ли в этом необходимость?

– Это не нужно. В любом случае мужчина занимается единоборствами для того, чтобы постоять за себя и за семью. Другое дело, защищаешь ли ты свою семью или хочешь показать окружающему миру, что ты можешь применить физическую силу, вырубить человека или решить вопрос кулаками. Это разные вещи.

– Когда попадаются на глаза такие новости, какая мысль приходит в голову?

– Неприятно все это наблюдать. Сейчас, к сожалению, люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями, – рассказал Емельяненко в интервью ТАСС.

Ранее Емельяненко сообщал, что его следующий бой может пройти летом 2021 года в Москве.

В активе 44-летнего спортсмена 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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