Итальянский боец из промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC Франческо Риччи оказался в коме после поединка против американца Ноа Каттера.

Бой полутяжеловесов состоялся 13 ноября, и Риччи выиграл его нокаутом в третьем раунде. По ходу поединка боец получил болезненный удар в трахею, из-за которого впоследствии его госпитализировали. Потребовалась операция, после которой итальянец был помещен в медикаментозную кому.

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«Травма не помешала Франческо победить в пятницу вечером, но осложнения во время операции привели к еще большей проблеме для его здоровья», – цитирует MMA Fighting президента BKFC Дэвида Фельдмана.

На инцидент красиво отреагировал побежденный соперник Риччи.

«Молюсь и желаю всего хорошего Франческо. Мне сказали, что он введен в медикаментозную кому из-за кровотечения в легких из-за гематомы трахеи, которая образовалась после удара в горло. Очевидно, что это произошло случайно. Мы выходим на ринг, чтобы навредить друг другу, но я никогда бы не пожелал сопернику чего-то подобного. Поправляйся», – написал Ноа Каттер.

Статистика Риччи в BKFC – две победы техническим нокаутом.

Фельдман открыл промоушн в апреле 2018 года.

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