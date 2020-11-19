Скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поддержал коллегу Сергея Харитонова, который пострадал после нападения Адама Яндиева из UFC. Недавно вышедший из тюрьмы Дацик вызвал Яндиева на поединок.
«Думаю, Харитонов быстренько бы порвал Яндиева, но тут какая ситуация… удар был нанесен взападляк. Естественно, он его не видел, а когда не ждешь удара, уклониться вообще тяжело. Ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз – и всек. Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придется отдохнуть за решеткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживет глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет!
Действия Яндиева можно квалифицировать как 105-ю статью через 30-ю – попытка убийства. Тем более это применение кастета не простым человеком, а подготовленным бойцом. Напоследок хотелось бы еще сказать: если Адама не закроют, Сереге лечиться долго. Адам, через два-три месяца тренировок после того, как я разовью немного дыхалочки, я готов показать тебе, что такое нежданчик, что такое подлянка. Только в бою, на ринге. Подлый, гнусный, мерзкий, невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте», – заявил 39-летний Дацик на ютьюб-канале TRUE GYM MMA.
- Драка произошла вечером 13 ноября. Харитонов был госпитализирован, на Яндиева завели два уголовных дела.
- В тот же день Дацик вышел по УДО из колонии – он отбывал наказание за незаконное пересечение границы.