«Думаю, Харитонов быстренько бы порвал Яндиева, но тут какая ситуация… удар был нанесен взападляк. Естественно, он его не видел, а когда не ждешь удара, уклониться вообще тяжело. Ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз – и всек. Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придется отдохнуть за решеткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживет глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет!