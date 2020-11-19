Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планами на ближайшее будущее после завершения карьеры.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», – рассказал Хабиб ТАСС.

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Также он подтвердил, что не собирается возобновляться карьеру: «Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

  • 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.
  • Его рекорд: 29-0.

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