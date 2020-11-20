В американском Анкасвилле состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам Bellator 253.

В главном поединке основного карда сошлись американцы – непобежденный Эй Джей МакКи и Дэррион Колдуэлл. Бой продолжался полторы минуты и завершился оцепеняющим удушающим приемом в исполнении МакКи. Это его 17-я победа в карьере, 6 из которых добыты сабмишном.

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Самые яркие эпизоды случились в андеркарде. Новозеландец Джей Джей Уилсон провел 10-й успешный поединок, уложив мощнейшим ударом уже на 20-й секунде Серхио де Бари из США.

В другом бою американцу Салливану Коли потребовалось на 8 секунд больше, чем Уилсону, чтобы оформить победу над Джейсоном Маркландом.

Другие результаты:

Джейсон Джексон (США) – Бенсон Хендерсон (США) – 30-27, 30-27, 30-27

Джоуи Дэвис (США) – Бобби Ли (США) – 30-26, 30-27, 30-27

Джереми Кеннеди (Канада) – Мэтт Бессетт (США) – 30-27, 30-26, 30-26

Рофеон Стотс (США) – Кит Ли (США) – 30-27, 30-27, 30-27

Джалил Уиллис (США) – Марк Леммингер (США) – 29-28, 29-28, 29-28

Кахим Маррей (США) – Кевин Фергюсон-мл (США) – 30-27, 30-27, 30-27

Следующий турнир Bellator 254 состоится 10 декабря.

В одном из боев выступит российский спортсмен Магомед Магомедов, который должен подраться с бразильцем Матеусом Матосом.

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