Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что тот может возобновить карьеру – но только ради поединка с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Единственное, что сведет с ума Хабиба, Дэйну Уайта и всех – если Жорж Сен-Пьер возьмет телефон, позвонит Дэйне Уайту, и скажет: «Я сделаю 155 фунтов».
Я люблю Жоржа Сен-Пьера, все знают, как сильно я его люблю, но он играет с нами еще и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает. Этого боя никогда не было, потому что Жорж никогда не делал 155 фунтов», – приводит слова Абдель-Азиза Bleacher Report со ссылкой на интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.
- 32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи.
- Статистика российского бойца – 29 побед и ни одного поражения.