Я люблю Жоржа Сен-Пьера, все знают, как сильно я его люблю, но он играет с нами еще и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает. Этого боя никогда не было, потому что Жорж никогда не делал 155 фунтов», – приводит слова Абдель-Азиза Bleacher Report со ссылкой на интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.