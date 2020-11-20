Ночью с 21 на 22 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255. Зрители увидят сразу два титульных боя – в главном поединке Дейвисон Фигейредо будет защищать пояс наилегчайшего веса от Алекса Переса, в соглавном Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Женский бой также пройдет в наилегчайшей весовой категории. Кроме того, в октагон выйдет сестра Валентины.

Основной кард

Смешанные боевые искусства Абдель-Азиз рассказал, ради какого боя Хабиб готов возобновить карьеру 6 МИНУТ НАЗАД

Дейвисон Фигейредо – Алекс Перес

Валентина Шевченко – Дженнифер Майя

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

Тим Минс – Майк Перри

Кэтлин Чукагян – Синтия Кальвильо

Маурисио Руа – Пол Крейг

Фигейредо должен был браться с Коди Гарбрандтном, но тот получил травму, и в UFC предложили нового претендента. 32-летняя Шевченко идет на серии из пяти побед и не намерена уступать бразильянке, которая проиграла предпоследний бой. Валентина в последний раз проигрывала в 2017 году и считается суперфаворитом. Ее предстоит четвертая защита пояса.

Предварительный кард

Брэндон Морено – Брэндон Ройвал

Хоакин Бакли – Джордан Райт

Антонина Шевченко – Ариан Липски

Антонина Шевченко, Киргизия Фото: Getty Images

Николас Дэлби – Даниэль Родригес

Алан Жубан – Джаред Гуден

Кайл Даукаус – Дастин Штольцфус

Луис Коске – Саша Палатников

Еще один привлекательный бой – Антонина Шевченко против Ариан Липски. Младшая из сестер не так стабильна: последний бой она проиграла Кэтлин Чукагян, которую ранее разгромила Валентина.

Боец русского происхождения Саша Палатников выступает за Гонконг – он бывший регбист, который дебютирует в промоушне. Палатников родился в Гонконге в семье русского и шотландки.

Где смотреть

Все бои в прямом эфире покажет телеканал UFC ТВ. Также можно посмотреть ивент на видеосервисе UFC Fight Pass и мультимедийной платформе Wink.

Смешанные боевые искусства Дерзкий нокаут на 20-й секунде и 17-я подряд победа МакКи. Самые сочные моменты Bellator 253 7 ЧАСОВ НАЗАД