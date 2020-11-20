Ночью с 21 на 22 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255. Зрители увидят сразу два титульных боя – в главном поединке Дейвисон Фигейредо будет защищать пояс наилегчайшего веса от Алекса Переса, в соглавном Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Женский бой также пройдет в наилегчайшей весовой категории. Кроме того, в октагон выйдет сестра Валентины.
Основной кард
Дейвисон Фигейредо – Алекс Перес
Валентина Шевченко – Дженнифер Майя
Валентина Шевченко
Фото: Getty Images
Тим Минс – Майк Перри
Кэтлин Чукагян – Синтия Кальвильо
Маурисио Руа – Пол Крейг
Фигейредо должен был браться с Коди Гарбрандтном, но тот получил травму, и в UFC предложили нового претендента. 32-летняя Шевченко идет на серии из пяти побед и не намерена уступать бразильянке, которая проиграла предпоследний бой. Валентина в последний раз проигрывала в 2017 году и считается суперфаворитом. Ее предстоит четвертая защита пояса.
Предварительный кард
Брэндон Морено – Брэндон Ройвал
Хоакин Бакли – Джордан Райт
Антонина Шевченко – Ариан Липски
Антонина Шевченко, Киргизия
Фото: Getty Images
Николас Дэлби – Даниэль Родригес
Алан Жубан – Джаред Гуден
Кайл Даукаус – Дастин Штольцфус
Луис Коске – Саша Палатников
Еще один привлекательный бой – Антонина Шевченко против Ариан Липски. Младшая из сестер не так стабильна: последний бой она проиграла Кэтлин Чукагян, которую ранее разгромила Валентина.
Боец русского происхождения Саша Палатников выступает за Гонконг – он бывший регбист, который дебютирует в промоушне. Палатников родился в Гонконге в семье русского и шотландки.
Где смотреть
Все бои в прямом эфире покажет телеканал UFC ТВ. Также можно посмотреть ивент на видеосервисе UFC Fight Pass и мультимедийной платформе Wink.