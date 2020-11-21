Еще одно видео в коллекцию безумных нокаутов – бразилец Алекс Перейра вырубил американца Томаса Пауэлла на турнире LFA 95 в Канзасе.

Поединок завершился в первом раунде спустя пять минут после начала – Перейра провел точнейший хук слева. Пауэлл упал на живот без сознания и долго не приходил в себя.