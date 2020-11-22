В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном и соглавном боях Дейвисон Фигейредо и Валентина Шевченко защитили титулы.

Бразилец Фигейредо вышел в наилегчайшем весе против Алекса Переса и управился слишком быстро. В первом же раунде он применил гильотину, и соперник быстро сдался.

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко в четвертый раз защитила пояс, победив Дженнифер Майю из Бразилии единогласным решением судей. 32-летняя чемпионка не доминировала все пять раундов, но в последнем продемонстрировала впечатляющую серию ударов и чуть не отправила соперницу в нокаут – та выстояла.

Победу Валентина отметила традиционным танцем.

В предварительном карде дралась старшая сестра Валентины – Антонина Шевченко. Она расправилась с бразильянкой Ариане Липски за два раунда – бой завершился техническим нокаутом.

Любителей ММА из России могла привлечь еще одна фамилия – Саша Палатников из Гонконга вышел против американца Луиса Коси. Боец русского происхождения завершил поединок зрелищным нокаутом, хотя уступал по ходу первого раунда.

Для Валентины победа стала 20-й в смешанных единоборствах.

Антонина Шевченко одержала восьмую победу в MMA при двух поражениях.

Смешанные боевые искусства Сестры Шевченко и русский из Гонконга. Все о UFC 255 ВЧЕРА В 17:53