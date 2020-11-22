Треш-бои – это не только Пельмень, Руки-базуки и челленджи от Амирана Сардарова. В Таиланде придумали шоу не хуже – были групповые бои и поединки в формате несколько на одного. Шоу-турнир называется Fight Circus, он прошел в Бангкоке.

Тяжеловес под псевдонимом Мохаммед Али вышел в октагон против двух легковесов и проиграл.

Смешанные боевые искусства 😱 Бой Яна и Стерлинга отменен (Вестник ММА) ЧЕРЕЗ ЧАС

Его коллеге по весовой категории достались сразу три соперника, сильно меньше по габаритам. Легковесы взяли количеством, большой парень улетел в технический нокаут.

В формате четыре на четыре прошел неумелый бой между участниками музыкальных групп.

Смешанные боевые искусства Победы Шевченко и супербыстрая гильотина Фигейредо – жара с UFC 255 2 ЧАСА НАЗАД